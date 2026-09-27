Kunal Ghosh Attack: TMC विधायक कुणाल घोष की कार पर फिर हमला, हथौड़े से वार और बंदूक तानने का आरोप

Kunal Ghosh Attack: कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष की कार पर फिर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने एक बार फिर रविवार को विधायक कुणाल घोष की गाड़ी को निशाना बनाया। कुणाल घोष का आरोप है कि बदमाशों ने उनकी कार में तोड़फोड़ की और उन पर हथौड़े से हमला करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन पर बंदूक तान दी। कुणाल घोष ने अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाते हुए घटना के बाद नर्केलडांगा पुलिस थाने में शरण ली।