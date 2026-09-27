राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बोले- पाकिस्तान अपनी नीति बदले, भारत हर कार्रवाई के लिए तैयार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने UNGA में कश्मीर, मई 2025 के सैन्य तनाव और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाकर वैश्विक ध्यान खींचने की कोशिश की थी। उन्होंने अमेरिकी हस्तक्षेप की बात भी कही थी। भारत ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि मई 2025 का संघर्षविराम (जो पहलगाम हमले के बाद भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई कार्रवाई का परिणाम था) दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधे संवाद से हुआ था, न कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से। भारत ने स्पष्ट किया है कि कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। भारत का रुख स्पष्ट है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ जल संधि या सामान्य रिश्तों पर पुनर्विचार स्वाभाविक है।