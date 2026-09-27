LPU प्रोटेस्ट: VC बोले- आरोप सही पाए गए तो होगी कानूनी कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। कई जगहों पर यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई। कुछ सामान में आग लगाए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद छात्रों का एक बड़ा ग्रुप कैंपस से बाहर पहुंच गया। जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया गया। इससे सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की। इसके बाद हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। प्रशासन की ओर से भी छात्रों से संयम बरतने की अपील की गई।