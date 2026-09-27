चुनाव आयोग विवाद पर बोले CM पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस नेताओं को बताया ‘कॉमेडियन’

Pushkar Singh Dhami on Congress Leaders: चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है लेकिन किसी इंटरनल नोट को अंतिम फैसला या संस्थागत संकट के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। धामी ने कहा कि किसी भी इंटरनल चर्चा को लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामने आए तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि चुनाव आयोग का अंतिम फैसला क्या था, क्या घोषित किया गया और वह कानून की कसौटी पर कितना सही है।