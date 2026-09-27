Rain Alert: यूपी समेत चार राज्यों में भारी बारिश, 48 घंटे में 18 लोगों की मौत; हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

Heavy Rain: देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है। जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश से फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश में अकेले कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है।