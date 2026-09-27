SIR Voter List: SIR पर घमासान के बीच मनीष तिवारी का बड़ा वार, CEC से इस्तीफे की मांग; UNGA में पाकिस्तान पर भी बोले

Election Commission Controversy: चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के ताजा बयान ने चुनावी राजनीति और विदेश नीति दोनों मोर्चों पर बहस तेज कर दी है। तिवारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की रणनीति पर भी जोर दिया।