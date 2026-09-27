‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर दिल्ली में विपक्ष की बैठक, रणनीति बनाने मल्लिकार्जुन खरगे से मिले डीके शिवकुमार

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर हेरफेर, चुनाव को प्रभावित करने और ‘वोट चोरी’ के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया। राहुल गांधी और अन्य लोग कई बार इन चिंताओं को उठा चुके हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग सार्वजनिक दबाव में है और ज्ञानेश कुमार तथा उनके ‘बॉस’ डरे हुए हैं।