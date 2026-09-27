ECI Controversy: सम्राट, देवेंद्र और धामी सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का राहुल गांधी पर हमला

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के बाद SIR का ड्राफ्ट जारी किया गया और आखिर में जो वोटर लिस्ट बनी, उसमें बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर पाए गए। इस दौरान प्रक्रिया के कई पहलुओं पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार का दौरा किया और कुछ खास मामलों का जिक्र किया और बताया कि कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रशासन और चुनाव आयोग को जानकारी दी गई और यह साफ तौर पर बताया गया कि सभी के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, तो यह बात साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के 'युवराज' सिर्फ पर्यटन के लिए बिहार का दौरा कर रहे थे। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया, जिसने यह दावा किया हो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का होने के बावजूद उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया।