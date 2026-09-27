ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के आंदोलन को सोनम वांगचुक का समर्थन, बोले- साफ-सुथरी चुनाव प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी जरूरत

चुनाव की निष्पक्षता पर सोनम वांगचुक ने कहा, "मैं हर उस कदम का समर्थन करता हूं जो देश की व्यवस्था में पारदर्शिता और सफाई लाए। साफ-सुथरी चुनाव प्रक्रिया आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर वही सवालों के घेरे में आ जाए, तो फिर लोकतंत्र का क्या बचेगा? मेरा तो यह भी मानना ​​है कि घोषणापत्रों में जो वादे किए जाते हैं, उन पर भी नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया था, उसे पूरा किया जाना चाहिए था। जब चुनाव प्रक्रिया ही शक के दायरे में आ जाती है, तो बाकी मुद्दे बेमानी हो जाते हैं।"