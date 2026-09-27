दिल्ली में बीजेपी मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में पीड़ित युवक का आया बयान, जानें क्या कहा?

Parvesh Verma slaps local youth in Tilak Nagar: दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा तिलक नगर में सड़क निरीक्षण को लेकर हुए विवाद के दौरान एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं विधायक की सोशल मीडिया से जुड़ी सभी गतिविधियां संभालता हूं। PWD विभाग ने हमें सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था। हम यहां सड़क की हालत देखने आए थे।