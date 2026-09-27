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दिल्ली में बीजेपी मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में पीड़ित युवक का आया बयान, जानें क्या कहा?

Delhi Minister Parvesh Verma slap video: तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान विवाद, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा पर स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का आरोप। पीड़ित ने FIR दर्ज कर कार्रवाई और मंत्री से माफी की मांग की।
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नई दिल्ली

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Ashib Khan

Sep 27, 2026

Parvesh Verma Tilak Nagar road inspection

प्रवेश वर्मा ने युवक को मारा थप्पड़ (Photo-X @CommonBS786OM)

Parvesh Verma slaps local youth in Tilak Nagar: दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा तिलक नगर में सड़क निरीक्षण को लेकर हुए विवाद के दौरान एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं विधायक की सोशल मीडिया से जुड़ी सभी गतिविधियां संभालता हूं। PWD विभाग ने हमें सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था। हम यहां सड़क की हालत देखने आए थे।

युवक ने कहा कि मैंने मंत्री को दिखाया कि सड़क की सतह टूटकर उखड़ रही है। जब मैंने यह बात बताई, तो मंत्री इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया और उनके साथ आए लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस भी थी मौजूद

युवक ने बताया कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी और यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी हो जैसे निलंबन वह की जानी चाहिए।

पीड़ित ने कहा कि हम केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं; पूरी घटना का वीडियो सबूत मौजूद है। कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने FIR दर्ज करा दी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे।

AAP ने बीजेपी मंत्री पर साधा निशाना

घटना का वीडियो वायरल होने पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूरी दुनिया के सामने अपनी कायरता और घटियापन उजागर कर दिया है। हमें यह पहले से पता था, लेकिन आज पूरी दुनिया को इसका पता चल गया है।

उन्होंने कहा कि तिलक नगर में उनके विभाग द्वारा घटिया गुणवत्ता की सड़क बनाई गई थी, जिसके वीडियो लगातार इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे थे। आज वे खुद वहां पहुंचे और तिलक नगर के आम आदमी पार्टी के विधायक से कहा कि वे अपने हाथों से इस सड़क को तोड़कर दिखाएं और इसकी खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन करें।

AAP नेता ने कहा कि जब हमारे विधायक और स्थानीय लोगों ने अपने हाथों से तारकोल की सड़क को तोड़कर दिखा दिया कि सड़क वास्तव में बेहद खराब गुणवत्ता की बनी थी, तो मंत्री वर्मा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वे जरनैल सिंह को कोई जवाब नहीं दे सके। इसके बजाय, प्रवेश वर्मा ने वीडियो बना रहे एक युवक को थप्पड़ मार दिया। 

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Updated on:

27 Sept 2026 04:54 pm

Published on:

27 Sept 2026 04:37 pm

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