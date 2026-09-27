थप्पड़ विवाद के बाद प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा- कमीशन नहीं मिला तो रात में बनी सड़क उखाड़कर वीडियो बनाए

Delhi minister slap controversy: दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा तिलक नगर में सड़क निरीक्षण को लेकर हुए विवाद के दौरान एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। अब इस पर प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर मामले पर AAP विधायक जरनैल सिंह पर सड़क निर्माण में बाधा डालने और ठेकेदार से कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मामले में PWD के एक इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर दर्ज की जा रही है।