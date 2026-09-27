सरकारी कोठी को लेकर पंजाब में घमासान, हरसिमरत कौर बोलीं- पंजाब को लूट रहे दिल्ली वाले, न खजाना बचा न सीएम की कुर्सी

विवाद की वजह बताते हुए कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि उन्होंने बस यह पूछा था कि क्या गायत्री बिश्नोई चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास (मंत्री बंगला नंबर 960) में रह रही थीं। जवाब में उन्होंने एक चुने हुए प्रतिनिधि को भद्दी गालियां दीं और जेल भेजने की धमकी दी। हालांकि, ऐसा करते हुए उन्होंने अनजाने में यह खुलासा कर दिया कि वह बंगला नंबर 960 में नहीं, बल्कि बगल वाले बंगला नंबर 961 में रह रही थीं, जो स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का सरकारी आवास है। इस खुलासे ने पंजाब के असली हालात जनता के सामने ला दिए हैं।