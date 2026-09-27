ममता बनर्जी पर सौमित्र खान का प्रहार, बोले- कोमा से जागकर CPM से मिलाया हाथ, चेयर चाहिए तो भेज देंगे PM लिखी कुर्सी

ममता बनर्जी द्वारा सीपीएम नेताओं से संपर्क साधने पर तंज कसते हुए सौमित्र खान ने कहा, "आप तो कोमा में चली गई थीं। अब कोमा से जागकर आप खुद सीपीएम से मुलाकात कर रही हैं? आप तो दावा करती थीं कि आपने सीपीएम के खूनी शासन के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी, लेकिन आज आप उन्हीं लोगों से हाथ मिला रही हैं जिनके हाथ खून से सने हैं। आपको जो करना है करिए, हमें कोई चिंता नहीं है। आप लोग मिलकर अपनी पिकनिक मनाइए, क्योंकि इंडी गुट का काम ही समय-समय पर पिकनिक मनाना रह गया है।"