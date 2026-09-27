Bengal Politics: गीता पाठ के बीच शुभेंदु अधिकारी का ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ पर बड़ा बयान कहा- अब डरने की जरूरत नहीं?

Suvendu Adhikari: भगवद्गीता पाठ के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे। यहां उन्होंने ममता सरकार और साधु संतों के अपमान वाली घटनाओं पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि साधु-संतों का अपमान करने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने लोगों से बिना डर गीता पढ़ने, हनुमान चालीसा का पाठ करने, 'हरे कृष्ण' मंत्र का जाप करने और शंख बजाने की अपील की। अधिकारी ने कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य में हालात बदल गए हैं। रविवार को आयोजित यह कार्यक्रम कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में था, जिसमें 11 हजार लोगों ने गीता पाठ में हिस्सा लिया।