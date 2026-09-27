Weather Alert: पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

दिल्ली-NCR में शनिवार शाम हुई बारिश के बाद मौसम बदल गया। रविवार सुबह लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई। IMD ने राजधानी में अगले तीन दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। बारिश का असर सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। रविवार को झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु में येलो अलर्ट है। वहीं अगले दिन यानी सोमवार को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी तेज हवाओं की आशंका है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।