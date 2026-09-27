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Weather Alert: पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

Weather Alert Heavy Rainfall: उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। चारधाम यात्रा रोकी गई है। हिमाचल-UP में बारिश की संभावना है। दिल्ली-NCR में भी तीन दिन बारिश का अनुमान है।
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भारत

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Saurabh Mall

Sep 27, 2026

weather update

पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट। कई राज्यों में मौसम का कहर, रेड अलर्ट जारी (सोर्स-ANI और आईएएनएस)

Monsoon Update: उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कई राज्यों में बारिश का दौर तेज हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। इसका असर तापमान पर साफ दिख रहा है। वहीं, दिल्ली-NCR में भी अगले दो-तीन दिनों तक बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है।

UP में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर तेज है। IMD के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना डिप्रेशन उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। यह सिस्टम लखनऊ के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के पास था। इसके असर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम आगे बढ़ने के बाद धीरे-धीरे कमजोर हो सकता है। इसके बावजूद बारिश का असर कुछ समय तक बना रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली-NCR में तीन दिन बारिश, कई राज्यों में अलर्ट

दिल्ली-NCR में शनिवार शाम हुई बारिश के बाद मौसम बदल गया। रविवार सुबह लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई। IMD ने राजधानी में अगले तीन दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। बारिश का असर सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। रविवार को झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु में येलो अलर्ट है। वहीं अगले दिन यानी सोमवार को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी तेज हवाओं की आशंका है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तराखंड में रेड अलर्ट…चारधाम यात्रा रोकी गई

IMD ने उत्तराखंड के चार जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी शामिल हैं। इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। कुछ जगहों पर बेहद तेज बारिश भी हो सकती है। बता दें बीते कल यानी शनिवार को उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। इसके बाद मौसम और बिगड़ गया। खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में तापमान तेजी से गिरा है। बारिश और बर्फबारी के कारण इन इलाकों में ठंड बढ़ गई है।

राजस्थान में आज ‘संडे मूड’ में मौसम, 8 ज़िलों में हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग का येलो अलर्ट  

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Updated on:

27 Sept 2026 06:38 pm

Published on:

27 Sept 2026 06:38 pm

Hindi News / National News / Weather Alert: पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

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