भारत ने अफगानिस्तान को भेजी जीवन रक्षक दवाओं की नई खेप, काबुल पहुंची मेडिकल सहायता

भारत पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान को लगातार जरूरी दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करा रहा है। 20 अगस्त को काबुल के एक सरकारी अस्पताल को जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खेप सौंपी गई थी। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में भारत ने मलेरिया, डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय को 16 मीट्रिक टन से अधिक दवाओं और डायग्नोस्टिक किट भेजे थे।