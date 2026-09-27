‘मंत्री को करो गिरफ्तार’, दिल्ली में प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने पर सियासत गर्म, AAP ने दी चेतावनी

Pravesh Verma slaps youth in Tilak Nagar: दिल्ली में रविवार को मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं अब दिल्ली की सियासत भी गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते चेतावनी दी है। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि मंत्री प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए।