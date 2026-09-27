तमिलनाडु सरकार का यू-टर्न, कानून-व्यवस्था विभाग को RTI से बाहर रखने का आदेश कुछ घंटों में रद्द



सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए गए थे कि आखिर कानून-व्यवस्था विभाग को खुफिया एवं सुरक्षा संगठन घोषित कर पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर क्यों किया जा रहा है। माकपा सांसद एस. वेंकटेशन समेत कई नेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया था। उल्लेखनीय है कि लोक (कानून-व्यवस्था) विभाग सांप्रदायिक एवं जातीय तनाव, राजनीतिक आंदोलनों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) तथा कोफेपोसा के तहत निरोधात्मक कार्रवाई जैसे संवेदनशील मामलों को देखता है। इसके अलावा यह विभाग हिरासत में मौत, पुलिस यातना के आरोप, रिमांड कैदियों की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ, केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी रिपोर्टों तथा संसद में उठाए गए सवालों से जुड़े मामलों का भी निपटारा करता है। सरकार के फैसले पर सवाल उठे कि कानून-व्यवस्था विभाग को खुफिया एवं सुरक्षा संगठन घोषित कर RTI से बाहर क्यों किया जा रहा है।