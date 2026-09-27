Parvesh Verma Slapping Row : प्रवेश वर्मा पर थप्पड़ मारने के आरोप के बाद सौरभ भारद्वाज का हमला, बोले- दुनिया ने देखी उनकी कायरता

दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूरी दुनिया के सामने अपनी कायरता और ओछी हरकत दिखाई है। हमें तो यह पहले से पता था, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा के विभाग ने तिलक नगर में घटिया क्वालिटी की सड़क बनाई थी। उन्होंने कहा कि सड़क की खराब गुणवत्ता से जुड़े वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे थे। इसी के बाद प्रवेश वर्मा खुद मौके पर पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक को चुनौती दी कि सड़क की खराब गुणवत्ता दिखाने के लिए उसे हाथ से तोड़कर दिखाएं।