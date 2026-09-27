Parvesh Verma Slapping Row : प्रवेश वर्मा पर थप्पड़ मारने के आरोप के बाद सौरभ भारद्वाज का हमला, बोले- दुनिया ने देखी उनकी कायरता

Saurabh Bhardwaj (Photo-ANI)
Parvesh Verma Slapping Row : नई दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर में सड़क की गुणवत्ता के निरीक्षण के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पर सड़क की खराब हालत दिखा रहे एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। AAP ने इस मामले में मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूरी दुनिया के सामने अपनी कायरता और ओछी हरकत दिखाई है। हमें तो यह पहले से पता था, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा के विभाग ने तिलक नगर में घटिया क्वालिटी की सड़क बनाई थी। उन्होंने कहा कि सड़क की खराब गुणवत्ता से जुड़े वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे थे। इसी के बाद प्रवेश वर्मा खुद मौके पर पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक को चुनौती दी कि सड़क की खराब गुणवत्ता दिखाने के लिए उसे हाथ से तोड़कर दिखाएं।
AAP अध्यक्ष ने कहा कि विधायक और स्थानीय लोगों ने तारकोल वाली सड़क को हाथ से तोड़ दिया और साबित कर दिया कि वह बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी। भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाब देने के बजाय मंत्री ने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को थप्पड़ मार दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि घटना के बाद प्रवेश वर्मा वहां रुके भी नहीं। मंत्री पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की आड़ लेकर अपनी कार में वहां से चले गए। वे बहादुर आदमी नहीं हैं। वे पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की आड़ लेकर अपनी कार में भाग गए।
इस मामले को लेकर AAP विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मंत्री सड़क का निरीक्षण करेंगे, उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे और संभवत: PWD अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा ने उनसे पूछा था कि सड़क कहां से टूट रही है। जरनैल सिंह ने कहा कि उन्होंने मंत्री को दिखाया कि सड़क की पूरी ऊपरी परत कालीन की तरह उखड़ रही है। इसके बाद कार्रवाई करने के बजाय मंत्री ने घटना रिकॉर्ड कर रहे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया और मौके से चले गए।
जरनैल सिंह ने बताया कि उन्होंने घटना की रिपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया। उन्होंने कहा कि घटना के समय विकासपुरी पुलिस स्टेशन के SHO भी मौके पर मौजूद थे। AAP विधायक ने कहा कि इसके बावजूद SHO ने मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्हें वहां से जाने में मदद की। वे तब तक मौके से नहीं हटेंगे, जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती।
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