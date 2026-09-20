राजस्थान में आज ‘संडे मूड’ में मौसम, 8 ज़िलों में हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग का येलो अलर्ट  

राजस्थान में करीब 80 दिनों तक असमान और कमजोर बारिश की पारी खेलने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून आखिरकार पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों से विदाई की राह पर निकल पड़ा है। मानसून की इस अधिकारिक विदाई के बीच मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को प्रदेश के मौसम का मिज़ाज बदला रहने और कई इलाकों में 'संडे मूड' के तहत तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर ने बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।