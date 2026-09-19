19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान के सभी स्कूलों में बनेंगे ‘वॉच जोन’, ‘फैटी लिवर’ की स्क्रीनिंग के बाद सरकार का बड़ा फैसला

फैटी लिवर के मामले में राजस्थान देश स्तर पर पहले स्थान पर है। 2.61 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग में 31.02 लाख संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद सरकार ने स्कूल स्तर पर काम करने की योजना बनाई है। इसके तहत सभी स्कूलों में वॉच जोन बनाए जाएंगे।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Sep 19, 2026

Fatty Liver Screening

Fatty Liver Screening: सांकेतिक तस्वीर-एआई जेनरेटेड

जयपुर। राजस्थान में फैटी लिवर की पहचान और रोकथाम के लिए चलाए जा रहे स्क्रीनिंग अभियान के बीच सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में अब 'वॉच जोन' बनाए जाएंगे। इन वॉच जोन में विद्यार्थियों के वजन, ऊंचाई और कमर की माप ली जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में मोटापे और उससे जुड़े मेटाबॉलिक जोखिम की शुरुआती स्तर पर पहचान करना है।

सरकार इस गतिविधि को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) से जोड़ेगी। इसके जरिए बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों की नियमित निगरानी की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर समय रहते स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

वजन से लेकर कमर तक की होगी निगरानी

राजस्थान के सभी स्कूलों में बनने वाले वॉच जोन में विद्यार्थियों का वजन, ऊंचाई और कमर की माप दर्ज की जाएगी। इस जानकारी के आधार पर मोटापे और मेटाबॉलिक जोखिम वाले बच्चों की शुरुआती पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसे RBSK और RKSK से जोड़कर बच्चों की नियमित स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था विकसित करेगा।

2.61 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, 31.02 लाख संदिग्ध

चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में स्क्रीनिंग अभियान की प्रगति की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. शिव सरीन ने की।

विभाग के अनुसार वर्ष 2026-27 में अब तक 1.32 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें 17.44 लाख लोग संदिग्ध मिले हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 26.54 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 2.38 लाख संदिग्ध पाए गए। जिला अस्पताल स्तर पर भी 13,021 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।

विभाग के मुताबिक स्क्रीनिंग के बाद संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों को जरूरत के अनुसार आगे की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा जाएगा। जिला अस्पताल में बीमारी की गंभीरता का आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की उपचार प्रक्रिया तय होगी।

यह वीडियो भी देखें :

ऑनलाइन डैशबोर्ड से बनेगी लिवर डिजीज रजिस्ट्री

स्वास्थ्य विभाग स्क्रीनिंग और उपचार से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार करेगा। इसके माध्यम से प्रदेश में लिवर डिजीज रजिस्ट्री तैयार करने की योजना है। इससे बीमारी की स्थिति, जांच और उपचार से संबंधित आंकड़ों को एक जगह दर्ज किया जा सकेगा।

बैठक में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग के साथ उपचार, स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण और आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में बायो बैंक की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। सरकार का फोकस अब केवल बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों और किशोरों में मोटापे तथा मेटाबॉलिक जोखिम की शुरुआती पहचान के जरिए भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

Rajasthan : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, 10 जिलों में है ‘चिप’ बनाने वाली कीमती रेत-सिलिका का खजाना

ये भी पढ़ें
rajasthan hidden treasure 10 districts found chip making sand and silica

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 09:20 pm

Published on:

19 Sept 2026 09:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के सभी स्कूलों में बनेंगे ‘वॉच जोन’, ‘फैटी लिवर’ की स्क्रीनिंग के बाद सरकार का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : भजनलाल सरकार का फैसला, 17.5 करोड़ से भरतपुर-टोंक में बनेगा मधुमक्खी पालन एक्सीलेंस सेंटर

cm bhajanlal big decision bharatpur tonk built beekeeping excellence
जयपुर

Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा, 472 स्कूलों का होगा कायाकल्प, 401 करोड़ की राशि मंजूर

CM Bhajan Lal Sharma
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, 10 जिलों में है ‘चिप’ बनाने वाली कीमती रेत-सिलिका का खजाना

rajasthan hidden treasure 10 districts found chip making sand and silica
जयपुर

Rajasthan Monsoon Farewell : मानसून की विदाई शुरू, 20 सितम्बर को दक्षिण राजस्थान में इन स्थानों पर बारिश की संभावना

monsoon farewell start 20 september south rajasthan rain imd prediction
जयपुर

Rajasthan : ‘जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी’, गोविंद सिंह डोटासरा का सीएम भजनलाल से सीधा सवाल

govind singh dotasra direct question cm bhajanlal public never forgive you
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.