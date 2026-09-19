चिमनपुरा में कथित अवैध दुकानों पर जेडीए का एक्शन, सीलिंग कार्रवाई से बढ़ी हलचल

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट की अवैध निर्माण के मामलों में सख्ती के बीच जयपुर के चिमनपुरा में जेडीए ने कथित अवैध व्यावसायिक दुकानों को सील कर दिया है। यहां व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। आरोप है कि ऐसी जमीन पर दुकानें और अन्य व्यावसायिक निर्माण किए गए, जहां इस तरह के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। मामले में जेडीए की कार्रवाई के बाद संबंधित पक्ष जेडीए अपीलीय ट्रिब्यूनल पहुंचे थे। वहां अंतरिम राहत मिलने की बात सामने आई। इसके अलावा राजस्व मंडल और संभागीय आयुक्त स्तर से भी स्टे मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में इन आदेशों की वास्तविक सीमा और वर्तमान स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।