Rajasthan Monsoon Farewell : मानसून की विदाई शुरू, 20 सितम्बर को दक्षिण राजस्थान में इन स्थानों पर बारिश की संभावना

Rajasthan Monsoon Farewell : राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ हिस्सों से विदा हो गया। प्रदेश से मानसून की सामान्य विदाई 17 सितंबर से मानी जाती है, लेकिन इस बार 2 दिन की देरी से इसकी वापसी शुरू हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इनमें कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्से शामिल हैं।