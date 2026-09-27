तीन साल पहले इजरायल से महिलाओं का अपहरण कर भागा, अब IDF ने हमास के साहेर साकर को गाजा में किया ढेर

Saher Sakr killed: इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हुए हमले में शामिल एक संदिग्ध को ढेर कर दिया है। इजराइली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट (ISA) ने मध्य गाजा के नुसेइरात इलाके में एक सटीक हवाई हमले में आतंकवादी साहेर निदाल लुत्फी साकर को मार गिराया। साकर वही आतंकवादी था जिसे 7 अक्टूबर के हमले के एक वायरल वीडियो में नोवा फेस्टिवल से नोआ अरगामानी को जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर गाजा की ओर ले जाते हुए देखा गया था।