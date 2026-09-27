South Africa Mass Shooting: दक्षिण अफ्रीका में बार में बाहर से अंदर तक बरसाईं गोलियां, 17 की मौत; AK-47 से लैस थे 8 हमलावर

पुलिस के अनुसार, करीब आठ अज्ञात हमलावर बार में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर गोलियां चलाईं। इसके बाद हमलावर बार के अंदर घुस गए और वहां मौजूद लोगों को भी निशाना बनाकर फायरिंग जारी रखी। पुलिस ने बताया कि हमलावरों के पास AK-47 राइफल और पिस्तौल होने की जानकारी सामने आई है। गोलीबारी में 15 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है।