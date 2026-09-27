‘दुश्मन के लिए हमारे पास कई सरप्राइज हैं’, ईरान की अमेरिका और इजरायल को खुली चेतावनी

शेकारची ने ईरानी सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों की स्थिति फिलहाल मजबूत है। उनके मुताबिक, पिछले दौर के संघर्षों की तुलना में ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता को बेहतर किया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन तकनीक पहले से ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली हो गई है। उन्होंने कहा कि संभावित हमले की स्थिति में ईरान अपने नए सैन्य संसाधनों और तकनीकों का इस्तेमाल करेगा।