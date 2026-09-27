Iran Warning: ईरान के पास क्या है ऐसा हथियार, जिसका दुश्मन को भी नहीं पता? जनरल के बयान से बढ़ी बेचैनी

Iran Military Technology: पश्चिम एशिया में पहले से जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान ने अपने अगले जवाब को लेकर बड़ा संकेत दिया है। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफजल शेखरची ने कहा है कि किसी नए हमले की स्थिति में तेहरान पहले से अलग सैन्य तकनीक और क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता है। उनके बयान का सबसे अहम पहलू यह है कि ईरान ने अपने जवाब को केवल पारंपरिक मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं बताया, बल्कि नए तकनीकी विकल्पों का संकेत दिया है।