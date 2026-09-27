Iran Ceasefire Proposal: ट्रंप ने ठुकराया ईरान का सीजफायर ऑफर, पे़जेश्कियन बोले- आखिरी सांस तक लड़ेंगे!

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पे़जेश्कियन ने कहा है कि उनका देश अमेरिका और इजरायल के दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेकर तेहरान लौटने के बाद एयरपोर्ट पर समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ईरान की दृढ़ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा करती रहेगी और देश अपने रुख पर कायम रहेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब युद्ध समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, पे़जेश्कियन ने कहा कि ईरान “आखिरी सांस तक” डटा रहेगा।