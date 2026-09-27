मलबे से जिंदा निकाले गए ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई! अस्पताल पर हुआ था हमला, तब से गायब

ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य मोहसिन हैदरी ने यह जानकारी कतर के टीवी नेटवर्क अल अराबी को दिए एक इंटरव्यू में दी। यह इंटरव्यू गुरुवार को स्थानीय समयानुसार प्रसारित हुआ। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, हैदरी ने बताया कि उन्हें घायल होकर अस्पताल ले जाए जाने के बाद भी तेहरान के तीन अस्पतालों पर बमबारी हुई। मोजतबा खामेनेई तीसरे अस्पताल में थे और उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया। रिपोर्ट के अनुसार, 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई इसके बाद एक अज्ञात स्थान पर चले गए और तब से न तो सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं और न ही उनकी कोई खबर सामने आई है।