Us-Iran War: ईरान संघर्ष का असर यूरोप तक पहुंचा? यूके के अमेरिकी एयरबेस के पास बड़ा अलर्ट, कई गिरफ्तार

Iran Conflict UK Alert: ईरान संघर्ष के बीच अब यूरोप में भी एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट सामने आया है। ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफोर्ड (RAF Fairford) एयरबेस के पास 'मेजर इन्सिडेंट' घोषित किया गया है। इस एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां होती हैं और ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद यहां अमेरिकी बमवर्षक विमान भी तैनात किए गए हैं। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका ईरान के युद्ध में ब्रिटेन के इसी एयरबेस से उड़कर अमेरिकी जेट ईरान के मिसाइल साइटों पर हमले किया करते थे। अब इस एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई गई है।