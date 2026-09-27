फिलिस्तीन को लेकर भारत का क्या है स्टैंड? UN में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब

जयशंकर ने अपने बयान में फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत राहत और मानवीय मदद की कोशिशों में सहयोग कर रहा है। भारत फिलिस्तीन के लोगों को सीधे और संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के माध्यम से सहायता देता रहा है। साथ ही भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। इजराइल-हमास संघर्ष में आम लोगों की जान जाने पर भी भारत ने चिंता जताई है। यानी भारत के रुख में आतंकवाद की निंदा के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता पर भी जोर दिखाई देता है।