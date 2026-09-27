राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोपों पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले- हार के बाद EVM को ठहराते हैं जिम्मेदार

गिरिराज सिंह इन दिनों नागपुर दौरे पर हैं। इससे एक दिन पहले शनिवार को उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ इंडियन कॉटन समिट 2026 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था।समिट को लेकर गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कपास की उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय को मजबूत करने, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करने पर जोर दिए जाने की जानकारी साझा की।उन्होंने कहा कि मजबूत कॉटन इकोसिस्टम भारत को वैश्विक टेक्सटाइल क्षेत्र में आगे ले जाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है।