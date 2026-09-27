Weather Alert: फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, दिल्ली समेत इन राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, चारधाम यात्रा रोकी

IMD Weather Forecast : नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने रविवार को मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के बिगड़े हालात को देखते हुए चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है।