गिरिराज सिंह का ओवैसी पर निशाना, बोले- नए जिन्ना में से एक हैं, क्या यहां लागू होगा शरिया कानून? राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति, अगर आप जीतते हैं तो बहुत अच्छा; जब आप केरल में जीतते हैं तो अच्छा है, जब आप हिमाचल में जीतते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप हार जाते हैं, तो कहते हैं कि वोट चुरा लिए गए। वोट चोरी करने वाले तो आप थे; आपकी मां ने भी वोट चुराए। सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना एक फैशन बन गया है।