‘जहां जीतते हैं वहां सब ठीक, हारते ही SIR का बहाना’, संजय सरावगी का कांग्रेस-विपक्ष पर निशाना

Sanjay Sarawagi on Congress : पटना। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश में अप्रासंगिक हो गई है और जनता ने विपक्षियों की ऐसी स्थिति कर दी है कि वे सिर उठाने लायक नहीं बचे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को भी खारिज किया और कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से होते हैं। 30 सितंबर को प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर सरावगी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष चुनाव जीतता है, वहां उसे सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन हारने के बाद एसआईआर या किसी अन्य मुद्दे का बहाना बनाकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं।