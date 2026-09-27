ग्लोबल साउथ के साथ AI साझेदारी पर UNGA में जयशंकर का बड़ा बयान, बोले- 4F संकट से जूझ रही दुनिया

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के सशक्तिकरण, आर्थिक समृद्धि और आबादी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला माध्यम है। उन्होंने कहा, "मौजूदा वैश्विक बातचीत में AI एक अहम मुद्दा है। भारत ने इस साल फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी की थी, जिसमें इस विषय के बेहतरीन विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया था।" जयशंकर ने आगे कहा कि हर देश को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप अपना इकोसिस्टम बनाने का अधिकार है, और AI 'ग्लोबल साउथ' के साथ भारत की साझेदारी के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा होगा।