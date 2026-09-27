179 साल की वेटिंग! भारतीयों के लिए ग्रीनकार्ड बना सपना, ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों पर कसी नई नकेल

इस बीच अमेरिका में रोजगार आधारित आव्रजन बैकलॉग 12 लाख से ज्यादा हो गया है। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश इंस्टीट्यूट की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पेशेवरों के लिए ईबी-2 ग्रीनकार्ड का इंतजार लगभग 179 साल तक पहुंच गया है। दिसंबर 2025 तक ग्रीनकार्ड की तीन श्रेणियों में करीब 10 लाख भारतीय बैकलॉग में थे, जो कुल बैकलॉग का 79 प्रतिशत है। इस तरह अमेरिका में रह रहे प्रवासियों, खासकर भारतीय पेशेवरों के लिए यह दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ नए नियमों का पालन करने की सख्ती, तो दूसरी तरफ ग्रीनकार्ड के लिए दशकों लंबा इंतजार।