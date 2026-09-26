यूक्रेन युद्ध में मौतों का हवाला देकर ट्रंप ने बढ़ाया दबाव, पुतिन-जेलेंस्की से वार्ता की अपील

रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं, जबकि जेलेंस्की ने UNGA में अपने भाषण में भारत और 46 अन्य देशों से आग्रह किया कि वे अपने नागरिकों को 'धोखाधड़ी और चालबाज़ी' से युद्ध में शामिल होने से रोकें। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस इस संघर्ष में विदेशी नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है।

जेलेंस्की ने कहा कि रूस कई देशों के नागरिकों को भर्ती कर रहा है और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज रहा है। उन्होंने कहा कि इन देशों के लोग धोखाधड़ी और चालबाजी से रूस लाए जाने के बाद इस संघर्ष में अपनी जान गंवा रहे हैं।