एथेंस में 6 लोगों की मौत और 3 घायल, धमाके से इमारत का एक हिस्सा ढहने से हुआ था हादसा

एथेंस के प्लाका इलाके में एक्रोपोलिस के पास लिसिक्रैटस स्ट्रीट पर बनी दो मंज़िला इमारत में शुक्रवार को हुए धमाके के बाद इमारत का हिस्सा ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। इमारत के मलबे से सभी 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने दी। बताया जा रहा है कि इन 6 शवों में से चार अमेरिकी नागरिकों के हैं जो पहली इमारत की पहली मंजिल पर कुछ समय के लिए किराए पर रह रहे थे। वहीँ एक शव एक बुज़ुर्ग ग्रीक महिला का बताया जा रहा है और एक शव उसके ब्रिटिश पति का बताया जा रहा है, जो इमारत की दूसरी मंजिल पर रहते थे।