पाकिस्तान में भीषण धमाका, 11 पुलिसकर्मियों की मौत और 30 घायल

कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने आधी रात के बाद अफगानिस्तान में 10 जगह एयरस्ट्राइक्स की थी! इन एयरस्ट्राइक्स में 4 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई! पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान के साथ तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी थी! इसके बाद तालिबान लड़ाकों ने बॉर्डर पर भी हमले की कोशिश की थी, जिसे पाकिस्तानी सेना ने नाकाम कर दिया था, लेकिन आज अफगानिस्तान बॉर्डर से लगते पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस धमाके में पुलिस चेकपॉइंट को निशाना बनाना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह पाकिस्तान के हमले के जवाब में किया गया हमला हो सकता है।