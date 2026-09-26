Xi-Trump Summit: AI का नाम बदलकर अब कहेंगे ‘सुपर इंटेलिजेंस’, कोयला डील और ईरान संकट पर चीन-अमेरिका आए साथ

मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा करते हुए ट्रंप और शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि किसी भी देश या संगठन को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अवैध टोल वसूलने का अधिकार नहीं है। ईरान ने कतर के माध्यम से अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) खोलने के बदले प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर वाशिंगटन के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।