यमन में हूतियों के खिलाफ तेज हुई जंग, सरकारी बलों ने रणनीतिक पहाड़ी पर फिर किया कब्जा, सऊदी पर हमले नाकाम

एक तरफ मोर्चे पर गोलाबारी जारी है, तो दूसरी तरफ ताइज शहर में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। युद्ध और भुखमरी की वजह से यहां के लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ताइज़ में इस समय 83 हजार से ज्यादा लोग अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं, जिनमें करीब 11 हजार परिवार शामिल हैं। पानी की पाइपलाइन टूटने की वजह से लोगों को महंगे टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। पूरे शहर में बिजली ठप है, जिससे लोग सोलर लाइट के भरोसे दिन काट रहे हैं। इसके साथ ही आवास की भारी किल्लत और भारी किराए के कारण एक-एक भीड़भाड़ वाले अपार्टमेंट में छह से आठ विस्थापित परिवार एक साथ रहने को विवश हैं।