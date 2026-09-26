‘पानी रोका तो जंग मानेंगे’, शहबाज शरीफ के बयान पर भारत का करारा जवाब, पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को घेरा

भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग ही इसे ‘फॉर्म 47 सरकार’ कहते हैं। गहलोत ने लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों पर पाकिस्तान की ओर से दिए गए भाषण को पाखंडी बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राजधानी इस समय अपने ही लोगों से बचने के लिए किले में तब्दील की जा रही है। गहलोत के मुताबिक, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के हाथों में है। उन्होंने कहा कि नेता आते-जाते रहेंगे, लेकिन असली हुकूमत कौन चलाता है इस पर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए।