सिंधु नदी पर UNGA में शहबाज शरीफ की खुली धमकी: पानी रोकने के कदम को मानेंगे ‘युद्ध की कार्रवाई’

शरीफ ने अपने संबोधन में कहा कि सिंधु नदी प्रणाली का साझा पानी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक "जीवन-रेखा" है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के भारत के फैसले का "कोई कानूनी आधार नहीं" है। उन्होंने कहा, "सिंधु नदी प्रणाली का साझा पानी न केवल पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए जीवन-रेखा है। मौजूदा संधि को ठंडे बस्ते में डालने के भारत के एकतरफा फैसले का कोई कानूनी आधार नहीं है।"