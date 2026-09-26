अमेरिका की पैनी नज़र: जेल में बंद इमरान खान की सेहत और मामलों पर वॉशिंगटन का बड़ा बयान, पाकिस्तान में हाई अलर्ट

हाल ही में इमरान खान के बेटे कासिम खान ने समर्थकों को 27 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन के दौरान अदियाला जेल की ओर मार्च करने से मना किया है। उनका आरोप है कि लोगों की भीड़ का इस्तेमाल पाकिस्तानी अधिकारी जेल पर 'जवाबी' हमले के बहाने के तौर पर कर सकते हैं, जिससे उनके पिता की जान को खतरा पैदा हो सकता है।