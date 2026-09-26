भारत-अमेरिका ट्रेड डील की ‘फिनिश लाइन’ नजदीक: 90% काम पूरा, आखिरी पेंच सुलझते ही हो सकता है ऐलान

अधिकारी ने इस समझौते को दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ी अड़चन करार देते हुए कहा कि इसके पूरा होने से भारत-अमेरिका संबंध एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा, "मैं यही कहूंगा कि इंतजार करें, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, लेकिन हम बहुत करीब हैं। यह 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो चुका है और बस आखिरी चीजों पर काम हो रहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही इस पर कुछ देखेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता ऐसी उपलब्धि होगी जो दशकों से ट्रेड के मामले में हासिल नहीं हो सकी थी, और जब यह मुकाम आएगा तो वह पल बेहद रोमांचक होगा।