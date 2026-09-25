तुर्की में सुरक्षाबलों ने इस्लामिक स्टेट के 83 संदिग्ध सदस्यों को लिया हिरासत में

देश के आंतरिक मंत्रालय मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों और आर्थिक नेटवर्क के खिलाफ तुर्की में कार्रवाई जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की ने 2013 में इस्लामिक स्टेट को आतंकी संगठन घोषित किया था और तब से अब तक उसे इस ग्रुप से जुड़े या उसके द्वारा किए गए हमलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट का तुर्की में क्षेत्रीय नियंत्रण खत्म हो चुका है, लेकिन छोटे सेल, प्रचार और फंडिंग नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं और ऐसे में खतरा खत्म नहीं हुआ है। इन्हें रोकने के लिए तुर्की के सुरक्षाबल नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं जिससे बड़े हमलों को रोका जा सके।