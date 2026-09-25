UN में जयशंकर ने गिनाए होर्मुज से ब्लैक सी तक भारतीय नाविकों पर हमले, बोले- निर्दोषों की जान लेना कतई बर्दाश्त नहीं

विदेश मंत्री ने हाल की उन घटनाओं का ब्योरा दिया जिनमें भारतीय नाविकों की दुखद मौत हुई या वे लापता हो गए। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ओमान की खाड़ी में एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे वाले बल्क कैरियर 'एमवी केप दाओ' पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक की जान चली गई। उससे 10 दिन पहले पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर 'एलगाया' पर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय हमला किया गया, जिसके बाद से एक भारतीय चालक दल सदस्य लापता है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं अब कोई अपवाद नहीं रह गई हैं, बल्कि पिछले कुछ महीनों से खाड़ी और लाल सागर के समुद्री रास्तों पर कमर्शियल जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।