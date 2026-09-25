‘अब आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछेगा?’ आतंकवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा सवाल तो विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया बोलती बंद कर देने वाला जवाब

जयशंकर ने आगे कहा, "नाविकों के एक प्रमुख स्रोत देश के तौर पर भारत ने लाइबेरिया से हाथ मिलाया है, जिसके पास सबसे बड़ी शिपिंग रजिस्ट्री है। हमने मिलकर ऐसे अन्य देशों को साथ लिया है जिनकी इस मामले में दिलचस्पी एक जैसी है और साथ ही उन देशों को भी साथ लिया है जिनके पास बड़े जहाज हैं। हाल के महीनों में हुई वैश्विक घटनाओं ने नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पैदा हुए खतरों को उजागर किया है, जिनमें जहाज पर लंबे समय तक बंद रहना, क्रू बदलने और स्वदेश वापसी में देरी, परिवारों से अलग होना और मानसिक तनाव शामिल हैं और ये सब उन पर होने वाले शारीरिक हमलों के अलावा हैं।"