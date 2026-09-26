26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

डेनमार्क-भारत की दोस्ती में नया अध्याय, UNSC सीट से लेकर वर्क परमिट तक बड़े ऐलान

Denmark India UNSC support: डेनमार्क के राजदूत ने किया UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन, बताया FTA और डेनिश कंपनियों से जुड़ी अहम बातें। पढ़ें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 26, 2026

Denmark India UNSC support

UNSC में स्थायी सीट का हकदार है भारत, डेनमार्क के राजदूत का बड़ा बयान, photo source@ANI

India Denmark Relations: भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस एबिलडगार्ड क्रिस्टेंसन ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि डेनमार्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत के लिए स्थायी सीट का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि कोपेनहेगन ने इस मामले पर कई मौकों पर अपना रुख स्पष्ट किया है।

ANI से बातचीत में क्रिस्टेंसन ने कहा कि, हम वास्तव में सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन करते हैं, जिसे हमने कई मौकों पर बहुत स्पष्ट किया है। और निश्चित रूप से, हमने सुरक्षा परिषद में पिछले 2 साल बिताए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जल्द ही इसमें शामिल होगा।

भारत-EU FTA से मिलेगी नई रफ्तार

राजदूत रासमस एबिलडगार्ड क्रिस्टेंसन ने कहा कि भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा और व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में मैन्युफैक्चरिंग, क्षमता केंद्रों और संयुक्त R&D के क्षेत्रों में 250 से ज्यादा डेनिश कंपनियां मौजूद हैं, जो एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। उन्होंने कहा कि FTA इस गति को और तेज करेगा और दोनों देशों की कंपनियों के लिए निर्यात के रास्ते खुलेंगे।

डेनमार्क में भारतीयों की धूम, 150+ इंडियन रेस्टोरेंट

क्रिस्टेंसन ने कहा कि डेनमार्क में भारतीय, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्रवासी समूह बन गए हैं, जो काम और पढ़ाई के लिए वहां जा रहे हैं और अपनी संस्कृति भी साथ ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोपेनहेगन में अब 150 से ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट हैं और भारतीय समुदाय संगीत व सांस्कृतिक विविधता में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा, "वे हमारे देश के बहुत अहम नागरिक हैं।"

भारतीय टैलेंट के लिए खुलेंगे नए दरवाजे

डेनमार्क की हाल ही में मंजूर हुई वर्क परमिट योजना पर बात करते हुए राजदूत ने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों के लिए डेनमार्क में काम करना और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग ने भारतीय टैलेंट के लिए बड़े अवसर पैदा किए हैं। सस्टेनेबिलिटी और जल क्षेत्र में सहयोग पर क्रिस्टेंसन ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का दौरा किया, जहां डेनमार्क के सहयोग से लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है।

UNGA में फिर गूंजा कश्मीर राग, शहबाज शरीफ बोले- न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाधान जरूरी

ये भी पढ़ें
UNGA 81 Kashmir issue

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Sept 2026 05:08 am

Published on:

26 Sept 2026 05:08 am

Hindi News / World / डेनमार्क-भारत की दोस्ती में नया अध्याय, UNSC सीट से लेकर वर्क परमिट तक बड़े ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

UNGA में फिर गूंजा कश्मीर राग, शहबाज शरीफ बोले- न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाधान जरूरी

UNGA 81 Kashmir issue
विदेश

सिंधु नदी पर UNGA में शहबाज शरीफ की खुली धमकी: पानी रोकने के कदम को मानेंगे ‘युद्ध की कार्रवाई’

Indus Water Treaty suspended
विदेश

न्यूयॉर्क में भारत-ईरान की अहम कूटनीतिक बैठक, UNGA के मंच पर जयशंकर-अराघची की मुलाकात

India Iran relations
विदेश

अमेरिका की पैनी नज़र: जेल में बंद इमरान खान की सेहत और मामलों पर वॉशिंगटन का बड़ा बयान, पाकिस्तान में हाई अलर्ट

Pakistan politics
विदेश

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की ‘फिनिश लाइन’ नजदीक: 90% काम पूरा, आखिरी पेंच सुलझते ही हो सकता है ऐलान

India US Economic Partnership
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.