डेनमार्क-भारत की दोस्ती में नया अध्याय, UNSC सीट से लेकर वर्क परमिट तक बड़े ऐलान

डेनमार्क की हाल ही में मंजूर हुई वर्क परमिट योजना पर बात करते हुए राजदूत ने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों के लिए डेनमार्क में काम करना और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग ने भारतीय टैलेंट के लिए बड़े अवसर पैदा किए हैं। सस्टेनेबिलिटी और जल क्षेत्र में सहयोग पर क्रिस्टेंसन ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का दौरा किया, जहां डेनमार्क के सहयोग से लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है।